Выжил чудом. В Турции под завалами нашли футболку игрока сборной Румынии

Футболка с именем румынского футболиста Александру Максима была найдена под завалами в Турции, но сам игрок чудом избежал катастрофы.

Румын выступает за «Газиантеп», базирующийся в одном из городов, разрушенных землетрясением, но на момент трагедии Максим находился не дома. В свободное от матчей время Александру предпочел уехать в Германию, устроив себе мини-отпуск.

Sport Total FM

«Я в Германии, все в порядке. Я узнал, когда проснулся... У меня был выходной после матча, который я сыграл. Большинство игроков находятся за пределами города, но мы поддерживаем связь с теми, кто там. Я еще многого не знаю, проснулся в легком шоке, у меня было два миллиона сообщений на телефоне. Я не знал, что происходит. Насколько я понимаю, в клубе все в порядке, но в остальном я многого не знаю», - сказал Максим.

32-летний Александру Максим выступает за «Газиантеп» с лета 2020 года. До этого играл в Германии за «Штутгарт» и «Майнц», а также в Испании – за дубль «Эспаньола». В активе Максима 57 матчей и 7 забитых мячей в футболке национальной сборной Румынии.