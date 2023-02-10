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Англия
10 февраля 2023, 20:20 |
174
0

Обамеянг решил остаться в Челси

Форвард не хочет ехать в МЛС

10 февраля 2023, 20:20 |
174
0
Обамеянг решил остаться в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Форвард «Челси» Пьер Эмерик Обамеянг принял решение остаться в клубе до конца сезона. Об этом сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

Обамеянг оказался не нужен главному тренера «Челси» Грэму Поттеру, который не включил его в заявку на плей-офф Лиги чемпионов. У него был вариант перейти в клуб МЛС «Лос-Анджелес», однако 33-летний габонский форвард это предложение отклонил.

Футболист решил остаться в «Челси» и бороться за место в основе команды. В нынешнем сезоне на счету Обамеянга 3 гола и 1 ассист в 17 матчах за «Челси» во всех турнирах.

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Пьер-Эмерик Обамеянг Челси
Источник The Telegraph
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