Обамеянг решил остаться в Челси

Форвард «Челси» Пьер Эмерик Обамеянг принял решение остаться в клубе до конца сезона. Об этом сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

Обамеянг оказался не нужен главному тренера «Челси» Грэму Поттеру, который не включил его в заявку на плей-офф Лиги чемпионов. У него был вариант перейти в клуб МЛС «Лос-Анджелес», однако 33-летний габонский форвард это предложение отклонил.

Футболист решил остаться в «Челси» и бороться за место в основе команды. В нынешнем сезоне на счету Обамеянга 3 гола и 1 ассист в 17 матчах за «Челси» во всех турнирах.