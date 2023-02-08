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Англия
08 февраля 2023, 15:37 |
239
0

Обамеянг не хочет переходить в клуб МЛС

Форвард «Челси» намерен продолжить карьеру в Европе

08 февраля 2023, 15:37 |
239
0
Обамеянг не хочет переходить в клуб МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

В последнее время Пьер-Эмерик Обамеянг стал не нужен «Челси». В то же время, у 33-летнего габонского форварда появился вариант продолжения карьеры в МЛС – в «Лос-Анджелесе».

Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, Обамеянг это предложение, скорее всего, отклонит. Игрок не хочет перебираться в МЛС и намерен продолжить карьеру в Европе. Окончательное решение футболист еще не принял.

В нынешнем сезоне на счету Обамеянга 3 гола и 1 ассист в 17 матчах за «Челси» во всех турнирах. Форвард не был включен в заявку «Челси» на плей-офф Лиги чемпионов.

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Пьер-Эмерик Обамеянг Челси Лос-Анджелес (MLS) Фабрицио Романо MLS
Источник Фабрицио Романо
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