Обамеянг не хочет переходить в клуб МЛС

В последнее время Пьер-Эмерик Обамеянг стал не нужен «Челси». В то же время, у 33-летнего габонского форварда появился вариант продолжения карьеры в МЛС – в «Лос-Анджелесе».

Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, Обамеянг это предложение, скорее всего, отклонит. Игрок не хочет перебираться в МЛС и намерен продолжить карьеру в Европе. Окончательное решение футболист еще не принял.

В нынешнем сезоне на счету Обамеянга 3 гола и 1 ассист в 17 матчах за «Челси» во всех турнирах. Форвард не был включен в заявку «Челси» на плей-офф Лиги чемпионов.