Львов с голом неизвестного игрока обыграл в Турции соперника из Грузии
«Горожане» провели заключительный спарринг первого зимнего сбора
В пятницу, 10 февраля, клуб «Львов» в рамках подготовки к весенней части сезона провел в Турции контрольный поединок с грузинской командой «Торпедо» из Кутаиси.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Львова». На 33-й минуте единственным победным голом отметился игрок, который находится в стане «горожан» на просмотре.
Поединок с «Торпедо» Кутаиси подвел черту под первым турецким сбором «Львова».
Товарищеский матч
«Львов» – «Торпедо» Кутаиси, Грузия – 1:0
Гол: игрок на просмотре, 33 (1:0).
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