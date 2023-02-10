В пятницу, 10 февраля, клуб «Львов» в рамках подготовки к весенней части сезона провел в Турции контрольный поединок с грузинской командой «Торпедо» из Кутаиси.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Львова». На 33-й минуте единственным победным голом отметился игрок, который находится в стане «горожан» на просмотре.

Поединок с «Торпедо» Кутаиси подвел черту под первым турецким сбором «Львова».

Товарищеский матч

«Львов» – «Торпедо» Кутаиси, Грузия – 1:0

Гол: игрок на просмотре, 33 (1:0).