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Товарищеские матчи
Львов
10.02.2023, FT 1 : 0
Торпедо Кутаиси
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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 17:39 | Обновлено 10 февраля 2023, 17:50
449
1

Львов с голом неизвестного игрока обыграл в Турции соперника из Грузии

«Горожане» провели заключительный спарринг первого зимнего сбора

10 февраля 2023, 17:39 | Обновлено 10 февраля 2023, 17:50
449
1
Львов с голом неизвестного игрока обыграл в Турции соперника из Грузии
ФК Львов

В пятницу, 10 февраля, клуб «Львов» в рамках подготовки к весенней части сезона провел в Турции контрольный поединок с грузинской командой «Торпедо» из Кутаиси.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Львова». На 33-й минуте единственным победным голом отметился игрок, который находится в стане «горожан» на просмотре.

Поединок с «Торпедо» Кутаиси подвел черту под первым турецким сбором «Львова».

Товарищеский матч

«Львов» – «Торпедо» Кутаиси, Грузия – 1:0

Гол: игрок на просмотре, 33 (1:0).

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Львов Торпедо Кутаиси товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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nivavn
Цей гол забив Я. тільки тс-с, нікому не кажіть.
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