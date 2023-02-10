Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига10 февраля 2023, 15:20 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:56
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Львов – Торпедо Кутаиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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10 февраля 2023, 15:20 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:56
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В пятницу, 10 февраля, на сборах в Турции состоится контрольный матч, в котором ФК «Львов» сыграет против грузинского «Торпедо» Кутаиси. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.
Стартовые составы
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