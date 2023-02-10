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Львов
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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 15:20 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:56
179
0

Львов – Торпедо Кутаиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

10 февраля 2023, 15:20 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:56
179
0
Львов – Торпедо Кутаиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Львов

В пятницу, 10 февраля, на сборах в Турции состоится контрольный матч, в котором ФК «Львов» сыграет против грузинского «Торпедо» Кутаиси. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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