Шансы возросли. Реал получил усиление перед финалом КЧМ с Аль-Хилялем
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В тренировочном лагере мадридского «Реала», который завершает подготовку к финалу клубного чемпионата мира с командой «Аль-Халяль» из Саудовской Аравии, появились нападающий Карим Бензема и защитник Эдер Милитао.
Они отсутствовали в стане «галактикос» в Рабате до этого, так как в Мадриде завершали восстановление после травм.
Наставник «Реала» Карло Анчелотти заявил, что еще не знает, будет ли задействовать Бензема и Милитао в предстоящем финальном матче турнира.
«Они появились тут, потому что мы считаем, что у них есть шанс сыграть. Сегодняшняя тренировка будет решающей», – заявил итальянский тренер в преддверии игры с «Аль-Хилялем».
Финал клубного чемпионата мира «Реал» – «Аль-Хиляль» состоится в субботу, 11 февраля, начало – в 21:00 по Киеву.
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