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Клубный чемпионат мира
10 февраля 2023, 16:58 | Обновлено 10 февраля 2023, 17:05
820
0

Шансы возросли. Реал получил усиление перед финалом КЧМ с Аль-Хилялем

Андрей Лунин и Ко могут стать лучшим клубом мира

10 февраля 2023, 16:58 | Обновлено 10 февраля 2023, 17:05
820
0
Шансы возросли. Реал получил усиление перед финалом КЧМ с Аль-Хилялем
ФК Реал Мадрид. Карим Бензема и Эдер Милитао (справа)

В тренировочном лагере мадридского «Реала», который завершает подготовку к финалу клубного чемпионата мира с командой «Аль-Халяль» из Саудовской Аравии, появились нападающий Карим Бензема и защитник Эдер Милитао.

Они отсутствовали в стане «галактикос» в Рабате до этого, так как в Мадриде завершали восстановление после травм.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти заявил, что еще не знает, будет ли задействовать Бензема и Милитао в предстоящем финальном матче турнира.

«Они появились тут, потому что мы считаем, что у них есть шанс сыграть. Сегодняшняя тренировка будет решающей», – заявил итальянский тренер в преддверии игры с «Аль-Хилялем».

Финал клубного чемпионата мира «Реал» – «Аль-Хиляль» состоится в субботу, 11 февраля, начало – в 21:00 по Киеву.

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Реал Мадрид Карим Бензема Эдер Милитао Карло Анчелотти
Источник ФК Реал Мадрид
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