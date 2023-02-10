Шансы возросли. Реал получил усиление перед финалом КЧМ с Аль-Хилялем

В тренировочном лагере мадридского «Реала», который завершает подготовку к финалу клубного чемпионата мира с командой «Аль-Халяль» из Саудовской Аравии, появились нападающий Карим Бензема и защитник Эдер Милитао.

Они отсутствовали в стане «галактикос» в Рабате до этого, так как в Мадриде завершали восстановление после травм.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти заявил, что еще не знает, будет ли задействовать Бензема и Милитао в предстоящем финальном матче турнира.

«Они появились тут, потому что мы считаем, что у них есть шанс сыграть. Сегодняшняя тренировка будет решающей», – заявил итальянский тренер в преддверии игры с «Аль-Хилялем».

Финал клубного чемпионата мира «Реал» – «Аль-Хиляль» состоится в субботу, 11 февраля, начало – в 21:00 по Киеву.