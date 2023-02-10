Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси не сыграет с Монако из-за травмы
Франция
10 февраля 2023, 16:12 |
146
0

Месси не сыграет с Монако из-за травмы

Аргентинский форвард ПСЖ сможет возобновить тренировки лишь 13 февраля

10 февраля 2023, 16:12 |
146
0
Месси не сыграет с Монако из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси из-за травмы не сыграет с «Монако». Месси сможет возобновить тренировки в понедельник, 13 февраля.

Напомним, аргентинец получил повреждение подколенного сухожилия в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

Поединок «Монако» – ПСЖ в 23-м туре Лиги 1 состоится в субботу, 11 февраля. Начало в 18:00 по Киеву.

По теме:
Мбаппе хочет поскорее перейти в Реал
Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Месси может не сыграть в суперматче ЛЧ против Баварии. Что случилось?
Лионель Месси Монако ПСЖ травма Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник ФК ПСЖ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Футбол | 09 февраля 2023, 21:21 4
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти

Новым тренером для Андрея Лунина может стать Рауль Гонсалес

ЙОВИЧЕВИЧ: «У Мудрика больше атакующих навыков, чем у Винисиуса Жуниора»
Футбол | 10 февраля 2023, 13:34 5
ЙОВИЧЕВИЧ: «У Мудрика больше атакующих навыков, чем у Винисиуса Жуниора»
ЙОВИЧЕВИЧ: «У Мудрика больше атакующих навыков, чем у Винисиуса Жуниора»

Хорватский специалист крайне высокого мнения об украинском вингере

Единственный украинец в Израиле. Беленький рассказал о переходе в Маккаби
Футбол | 10.02.2023, 12:18
Единственный украинец в Израиле. Беленький рассказал о переходе в Маккаби
Единственный украинец в Израиле. Беленький рассказал о переходе в Маккаби
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
Футбол | 09.02.2023, 17:57
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
Футбол | 10.02.2023, 08:34
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Головкин лишился титула чемпиона мира в среднем весе
Головкин лишился титула чемпиона мира в среднем весе
08.02.2023, 19:22 1
Бокс
«Шок и сюрприз». Пидручный оценил гонку на чемпионате мира
«Шок и сюрприз». Пидручный оценил гонку на чемпионате мира
08.02.2023, 18:32
Биатлон
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
08.02.2023, 17:58 10
Биатлон
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
09.02.2023, 00:09 28
Футбол
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
09.02.2023, 16:45 2
Футбол
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
09.02.2023, 21:48 40
Футбол
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
09.02.2023, 00:55 2
Футбол
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
09.02.2023, 10:11 25
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности