Месси не сыграет с Монако из-за травмы

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси из-за травмы не сыграет с «Монако». Месси сможет возобновить тренировки в понедельник, 13 февраля.

Напомним, аргентинец получил повреждение подколенного сухожилия в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

Поединок «Монако» – ПСЖ в 23-м туре Лиги 1 состоится в субботу, 11 февраля. Начало в 18:00 по Киеву.