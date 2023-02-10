Франция10 февраля 2023, 16:12 |
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Месси не сыграет с Монако из-за травмы
Аргентинский форвард ПСЖ сможет возобновить тренировки лишь 13 февраля
10 февраля 2023, 16:12 |
146
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси из-за травмы не сыграет с «Монако». Месси сможет возобновить тренировки в понедельник, 13 февраля.
Напомним, аргентинец получил повреждение подколенного сухожилия в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Марселя» (1:2).
Поединок «Монако» – ПСЖ в 23-м туре Лиги 1 состоится в субботу, 11 февраля. Начало в 18:00 по Киеву.
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