Турция10 февраля 2023, 15:51 |
804
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ОФИЦИАЛЬНО. Антальяспор арендовал Мампасси с правом выкупа
Воспитанник академии «Шахтера» продолжит карьеру в Турции
10 февраля 2023, 15:51 |
804
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Центральный защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси, который является воспитанником академии «Шахтера», продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.
19-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа арендовал «Антальяспор».
В текущем сезоне на счету Мампасси 9 матчей во всех турнирах за команду из россии.
Мампасси перешел в «Локомотив» из «Шахтера» за 3 миллиона евро в январе 2022 года. Вскоре после этого стало известно, что Марк получил российское гражданство.
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