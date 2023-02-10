ОФИЦИАЛЬНО. Антальяспор арендовал Мампасси с правом выкупа

Центральный защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси, который является воспитанником академии «Шахтера», продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

19-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа арендовал «Антальяспор».

В текущем сезоне на счету Мампасси 9 матчей во всех турнирах за команду из россии.

Мампасси перешел в «Локомотив» из «Шахтера» за 3 миллиона евро в январе 2022 года. Вскоре после этого стало известно, что Марк получил российское гражданство.