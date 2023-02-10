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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Антальяспор арендовал Мампасси с правом выкупа
Турция
10 февраля 2023, 15:51 |
804
0

ОФИЦИАЛЬНО. Антальяспор арендовал Мампасси с правом выкупа

Воспитанник академии «Шахтера» продолжит карьеру в Турции

10 февраля 2023, 15:51 |
804
0
ОФИЦИАЛЬНО. Антальяспор арендовал Мампасси с правом выкупа
Twitter. Марк Мампасси

Центральный защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси, который является воспитанником академии «Шахтера», продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

19-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа арендовал «Антальяспор».

В текущем сезоне на счету Мампасси 9 матчей во всех турнирах за команду из россии.

Мампасси перешел в «Локомотив» из «Шахтера» за 3 миллиона евро в январе 2022 года. Вскоре после этого стало известно, что Марк получил российское гражданство.

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Марк Мампасси Локомотив Москва Антальяспор трансферы
Источник ФК Антальяспор
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