Немецкий подданный. У Мудрика может появиться в Челси новый тренер

Лондонский «Челси» рассматривает тренерские кандидатуры взамен нынешнему наставнику команды Грэму Поттеру, работой которого на «Стэмфорд Бридж» довольны не в полном объеме.

Сообщается, что в шорт-лист «пенсионеров» вошел экс-главный тренер мюнхенской «Баварии», а ныне наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик.

У «Челси» были контакты с Фликом еще до продажи клуба рашистким олигархом Романом Абрамовичем. При новом владельце клуба об этом, судя по всему, вспомнили. Впрочем, источник уверен, что предложение от «Челси» Флика не сильно заинтересует, так как он хочет до конца доработать свой контракт в сборной Германии, который рассчитан до завершения Евро-2024.

«Челси» в таблице АПЛ занимает девятом место, имея отставание от зоны Лиги чемпионов в 10-ти очков.