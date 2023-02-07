Грэм ПОТТЕР: «Трансферы Челси? Завидовать плохо»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на критику в адрес клуба на огромные расходы на трансферном рынке:

«Завидовать плохо. Я никогда никому не завидовал. Я пытался работать и показывать максимум при имеющихся обстоятельствах. Лучше сравнивать свои достижения в настоящем с тем, чего вы добивались в прошлом, а не думать о других, потому что вы не знаете контекста ситуации.

Я понимаю, что таков мир, в котором мы живем. Всё нормально. Большинство тренеров хотели бы оказаться на моем месте».