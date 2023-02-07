Англия07 февраля 2023, 15:28 |
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Грэм ПОТТЕР: «Трансферы Челси? Завидовать плохо»
Тренер «Челси» – о гигантских расходах клуба на трансферном рынке
07 февраля 2023, 15:28 |
261
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на критику в адрес клуба на огромные расходы на трансферном рынке:
«Завидовать плохо. Я никогда никому не завидовал. Я пытался работать и показывать максимум при имеющихся обстоятельствах. Лучше сравнивать свои достижения в настоящем с тем, чего вы добивались в прошлом, а не думать о других, потому что вы не знаете контекста ситуации.
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Я понимаю, что таков мир, в котором мы живем. Всё нормально. Большинство тренеров хотели бы оказаться на моем месте».
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Комментарии 2
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Ще просріть скільки ж ,бо гри нема то тільки тоді будемо заздрити .
Набита игроками команда под завязку а игры как не было так и нет.Купили звёзд на 500 млн и игра с Фулхэмом вничью.который никого не купил
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