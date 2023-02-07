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  4. Грэм ПОТТЕР: «Трансферы Челси? Завидовать плохо»
Англия
07 февраля 2023, 15:28 |
261
2

Грэм ПОТТЕР: «Трансферы Челси? Завидовать плохо»

Тренер «Челси» – о гигантских расходах клуба на трансферном рынке

07 февраля 2023, 15:28 |
261
2
Грэм ПОТТЕР: «Трансферы Челси? Завидовать плохо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на критику в адрес клуба на огромные расходы на трансферном рынке:

«Завидовать плохо. Я никогда никому не завидовал. Я пытался работать и показывать максимум при имеющихся обстоятельствах. Лучше сравнивать свои достижения в настоящем с тем, чего вы добивались в прошлом, а не думать о других, потому что вы не знаете контекста ситуации.

Я понимаю, что таков мир, в котором мы живем. Всё нормально. Большинство тренеров хотели бы оказаться на моем месте».

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Челси Грэм Поттер
Источник The Sun
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Перец
Ще просріть скільки ж ,бо гри нема то тільки тоді будемо заздрити .
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0
Alex906
Набита игроками команда под завязку а игры как не было так и нет.Купили звёзд на 500 млн и игра с Фулхэмом вничью.который никого не купил 
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-1
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