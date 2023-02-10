Челси подписал 17-летнего форварда Саутгемптона

Лондонский «Челси» объявил о трансфере нападающего «Саутгемптона» Джимми Моргана.

17-летний футболист будет выступать в этом сезоне за молодежную команду лондонского клуба.

Детали контракта и сумма трансфера игрока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Обамеянг летом покинет «Челси».