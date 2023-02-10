Англия10 февраля 2023, 15:06 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:15
282
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Челси подписал 17-летнего форварда Саутгемптона
Джимми Морган будет выступать за молодежную команду лондонского клуба
10 февраля 2023, 15:06 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:15
282
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Лондонский «Челси» объявил о трансфере нападающего «Саутгемптона» Джимми Моргана.
17-летний футболист будет выступать в этом сезоне за молодежную команду лондонского клуба.
Детали контракта и сумма трансфера игрока не разглашаются.
Ранее сообщалось, что Обамеянг летом покинет «Челси».
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