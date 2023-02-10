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Англия
10 февраля 2023, 15:06 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:15
282
0

Челси подписал 17-летнего форварда Саутгемптона

Джимми Морган будет выступать за молодежную команду лондонского клуба

10 февраля 2023, 15:06 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:15
282
0
Челси подписал 17-летнего форварда Саутгемптона
ФК Челси. Джимми Морган

Лондонский «Челси» объявил о трансфере нападающего «Саутгемптона» Джимми Моргана.

17-летний футболист будет выступать в этом сезоне за молодежную команду лондонского клуба.

Детали контракта и сумма трансфера игрока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Обамеянг летом покинет «Челси».

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Источник ФК Челси
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