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Англия
05 февраля 2023, 13:13 |
349
0

Обамеянг летом покинет Челси

Габонский форвард огорчен своим положением

05 февраля 2023, 13:13 |
349
0
Обамеянг летом покинет Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг покинет лондонский «Челси» по завершению нынешнего сезона.

Обамеянг несколько дней назад был исключен из заявки «Челси» на Лигу чемпионов после активной зимней трансферной кампании клуба. Габонец очень огорчен из-за сложившейся ситуации.

Всего за «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг провел 17 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт три гола и один голевой пас. Летом габонцу исполнится 34 года.

Ранее сообщалось, что Обамеянг хочет вернуться в «Барселону».

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Источник Фабрицио Романо
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