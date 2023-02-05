Обамеянг летом покинет Челси

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг покинет лондонский «Челси» по завершению нынешнего сезона.

Обамеянг несколько дней назад был исключен из заявки «Челси» на Лигу чемпионов после активной зимней трансферной кампании клуба. Габонец очень огорчен из-за сложившейся ситуации.

Всего за «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг провел 17 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт три гола и один голевой пас. Летом габонцу исполнится 34 года.

Ранее сообщалось, что Обамеянг хочет вернуться в «Барселону».