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Англия
11 января 2023, 16:19 |
719
1

Обамеянг хочет вернуться в Барселону

Форвард несчастлив в «Челси»

11 января 2023, 16:19 |
719
1
Обамеянг хочет вернуться в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вернуться в «Барселону», которую покинул всего полгода назад. Об этом сообщают испанские СМИ.

Обамеянг несчастлив в «Челси» и хочет вернуться в Каталонию. 33-летний габонский форвард уже обсуждал свое возможное возвращение в «Барселону» с главным тренером команды Хави.

Возвращение Обамеянга возможно только после ухода Мемфиса Депая. Также Обамеянгу придется пойти на существенное сокращение зарплаты.

В нынешнем сезоне на счету Обамеянга 3 гола и 1 ассист в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах.

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Источник AS
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Фанькин кот
Шото Пьер забивать мало стал. Раньше клепал голы как терминатор. Постарел...
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