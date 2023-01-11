Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вернуться в «Барселону», которую покинул всего полгода назад. Об этом сообщают испанские СМИ.

Обамеянг несчастлив в «Челси» и хочет вернуться в Каталонию. 33-летний габонский форвард уже обсуждал свое возможное возвращение в «Барселону» с главным тренером команды Хави.

Возвращение Обамеянга возможно только после ухода Мемфиса Депая. Также Обамеянгу придется пойти на существенное сокращение зарплаты.

В нынешнем сезоне на счету Обамеянга 3 гола и 1 ассист в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах.