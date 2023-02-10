ЙОВИЧЕВИЧ: «У Мудрика больше атакующих навыков, чем у Винисиуса Жуниора»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич заявил, что его экс-подопечный Михаил Мудрик, который в январе за 70+30 миллионов евро перебрался в «Челси», имеет больший потенциал, нежели звезда мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

«Мудрик может зайти так далеко, как только пожелает. Его амбиции безграничны, он может выиграть «Золотой мяч». У него больше атакующих навыков, чем у Винисиуса Жуниора. Я не могу сравнивать, потому что Мудрик только что достиг вершины, а Винисиус находится на высшем уровне уже несколько лет, но у Михаила огромный потенциал. У него невероятная трудовая этика: да, он тренируется, когда все отдыхают. Он всегда хочет совершенствовать свои действия и говорит, что хочет быть лучшим в мире. У него потрясающий менталитет победителя», - сказал Йовичевич.

Ранее директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна также сравнивал Мудрика с Винисиусом Жуниором.