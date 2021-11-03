Дарио СРНА: «Мудрик - это наш Винисиус Жуниор»

Директор по футболу похвалил молодого футболиста

  • 03.11.2021 19:50
  • 423 просмотра
  • 8 комментариев
Дарио СРНА: «Мудрик - это наш Винисиус Жуниор»
© shakhtar.com

Дарио Срна, директор «Шахтера» по футболу, сравнил атакующего хавбека Михаила Мудрика с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором.

«В основе на «Реал» вышел Мудрик, и это не сюрприз для меня. Мы давно смотрим за тем, как он прогрессирует. Будут ошибки, но нужно время. И Михаил попал в основу не потому, что кого-то не хватает, а потому, что он заслужил».

«Мудрик - это наш Винисиус Жуниор. Можно так сказать. Мало игроков с такими качествами. Мы с ним день и ночь работаем, и он очень изменился за последнее время. И Мудрик заслужил свое место», - считает Срна.

В нынешнем сезоне Михаил провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 03.11.2021 19:53
    +3
    Мудрику до Вінісіуса як як до неба рачки
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 03.11.2021 19:57
    +2
    Ого, а директор тогда кто, эквивалент условному негельсману?
    Ссылка
    cooperchack
    online
    cooperchack, 03.11.2021 19:56
    +2
    Serhii P., 03.11.2021 19:53
    Мудрику до Вінісіуса як як до неба рачки
    Ещё дальше
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 03.11.2021 20:03
    +1
    Саша Заливадний, 03.11.2021 19:58
    Це він про того крашеного гоміка ???????
    Это он про недомерка карлика злобного.
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    Cheng
    Cheng, 03.11.2021 20:09
    0
    Саша Заливадний, 03.11.2021 19:58
    Це він про того крашеного гоміка ???????
    Я тоже не симпатик Шахты,но зачем оскорблять и хейтить Мудрика!? Мудрик никогда и никак не высказывался по-скотски ни в отношении клубов ни сборной. А то,что говорит Главный провокатор(и просто гнилой человечек Срань) делим на 48 или вообще игнорим.
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    jovtengellium
    jovtengellium, 03.11.2021 20:08
    0
    щоб стати гарним футболістом крім таланту,швидкості і т.д треба мати клепку в голові... якось пару років назад був сюжет як Мудрик йшов на Паску в церкву. і розповідав,що несе святити...і коли показував шоколадні яйця "кіндер"... з приводу,що у нього все добре з головою з"явились сумніви...
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    Alexei1921
    online
    Alexei1921, 03.11.2021 20:06
    0
    Під рік Аналіус Гомніуусс
    Ссылка
    Саша Заливадний
    online
    Саша Заливадний, 03.11.2021 19:58
    -2
    Це він про того крашеного гоміка ???????
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