Дарио СРНА: «Мудрик - это наш Винисиус Жуниор»

Дарио Срна, директор «Шахтера» по футболу, сравнил атакующего хавбека Михаила Мудрика с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором.

«В основе на «Реал» вышел Мудрик, и это не сюрприз для меня. Мы давно смотрим за тем, как он прогрессирует. Будут ошибки, но нужно время. И Михаил попал в основу не потому, что кого-то не хватает, а потому, что он заслужил».

«Мудрик - это наш Винисиус Жуниор. Можно так сказать. Мало игроков с такими качествами. Мы с ним день и ночь работаем, и он очень изменился за последнее время. И Мудрик заслужил свое место», - считает Срна.

В нынешнем сезоне Михаил провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.