Мбаппе хочет поскорее перейти в Реал

Форвард ПСЖ и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе вновь размышляет о переходе в мадридский «Реал».

Мбаппе хочет покинуть ПСЖ и продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу», но это вряд ли случится летом 2023 года.

Напомним, летом 2022 года у Мбаппе была идеальная возможность перейти в «Реал» на правах свободного агента. Тем не менее, в последний момент француз передумал и решил продлить контракт с ПСЖ.

«Реал» сохраняет интерес к нападающему, хоть у руководства и остался горький осадок после того, как Мбаппе отказался переходить в команду перед стартом нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рискует потерять Мбаппе на матч с «Баварией».