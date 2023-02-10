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Испания
10 февраля 2023, 13:38 | Обновлено 10 февраля 2023, 13:39
962
1

Мбаппе хочет поскорее перейти в Реал

Форвард ПСЖ намерен получить новый вызов

10 февраля 2023, 13:38 | Обновлено 10 февраля 2023, 13:39
962
1
Мбаппе хочет поскорее перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард ПСЖ и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе вновь размышляет о переходе в мадридский «Реал».

Мбаппе хочет покинуть ПСЖ и продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу», но это вряд ли случится летом 2023 года.

Напомним, летом 2022 года у Мбаппе была идеальная возможность перейти в «Реал» на правах свободного агента. Тем не менее, в последний момент француз передумал и решил продлить контракт с ПСЖ.

«Реал» сохраняет интерес к нападающему, хоть у руководства и остался горький осадок после того, как Мбаппе отказался переходить в команду перед стартом нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рискует потерять Мбаппе на матч с «Баварией».

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ
Источник The Athletic
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Комментарии 1
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Александр
Після того, як він кидонув Реал минулого разу, було б дивно його підписувати. Він наче плюнув в обличчя вболівальникам та керівництву 
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