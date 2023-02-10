Мбаппе хочет поскорее перейти в Реал
Форвард ПСЖ намерен получить новый вызов
Форвард ПСЖ и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе вновь размышляет о переходе в мадридский «Реал».
Мбаппе хочет покинуть ПСЖ и продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу», но это вряд ли случится летом 2023 года.
Напомним, летом 2022 года у Мбаппе была идеальная возможность перейти в «Реал» на правах свободного агента. Тем не менее, в последний момент француз передумал и решил продлить контракт с ПСЖ.
«Реал» сохраняет интерес к нападающему, хоть у руководства и остался горький осадок после того, как Мбаппе отказался переходить в команду перед стартом нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что ПСЖ рискует потерять Мбаппе на матч с «Баварией».
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