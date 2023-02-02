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Франция
02 февраля 2023, 08:59 | Обновлено 02 февраля 2023, 09:04
1032
0

ПСЖ рискует потерять Мбаппе на матч с Баварией

У парижан может появиться проблема

02 февраля 2023, 08:59 | Обновлено 02 февраля 2023, 09:04
1032
0
ПСЖ рискует потерять Мбаппе на матч с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий парижского клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе может пропустить первую игру 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Сообщается, что у форварда имеются подозрения на травму колена или же голени.

Повреждение 24-летний Мбаппе получил накануне в среду, 1 февраля, в матче 21-го тура чемпионата Франции с Монпелье» (3:1).

В ближайшее время Килиана ждет МРТ, после чего точно станут известны степень сложности травмы и сроки реабилитации.

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» состоится 14 февраля в Париже.

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травмы Килиан Мбаппе ПСЖ ПСЖ - Бавария
Источник L'Equipe
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