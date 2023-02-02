ПСЖ рискует потерять Мбаппе на матч с Баварией
У парижан может появиться проблема
Французский нападающий парижского клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе может пропустить первую игру 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Сообщается, что у форварда имеются подозрения на травму колена или же голени.
Повреждение 24-летний Мбаппе получил накануне в среду, 1 февраля, в матче 21-го тура чемпионата Франции с Монпелье» (3:1).
В ближайшее время Килиана ждет МРТ, после чего точно станут известны степень сложности травмы и сроки реабилитации.
Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» состоится 14 февраля в Париже.
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