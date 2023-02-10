Единственный украинец в Израиле. Беленький рассказал о переходе в Маккаби
Блогер Sport.ua пообщался с украинским легионером «Маккаби» Нетанья
24-летний украинский форвард Станислав Беленький сменил клуб. Нападающий перешел из «Динамо» Тбилиси в «Маккаби» Нетанья. Переход совершен на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
Беленький известен тем, что в юном возрасте дебютировал за «Олимпик» в УПЛ. Играл за молодежную сборную Украины Александра Головко, а с 2019 года (с небольшими перерывами) ищет себя в Европе.
«Маккаби» Нетанья – не гранд (пять чемпионатов Израиля выиграли, но очень давно), но считается одним из самых организованных клубов страны. Там сильная академия, скаутинг легионеров на уровне. Плюс, они всегда хотят играть в интенсивный атакующий футбол немецкого типа.
Беленький стал единственным украинцем, который сейчас выступает в высшем дивизионе чемпионата Израиля.
– Как вы оцените переход в «Маккаби» Нетанья и переезд в чемпионат Израиля?
– Я думаю, что это шаг вперед для моей карьеры. Чемпионат Израиля прогрессирует, немало болельщиков на трибунах, команды в последние годы в групповых турнирах еврокубков.
– Какие первые впечатления от команды и страны?
– Впечатления хорошие. Всегда хотел играть в теплой стране у моря. Когда нет холодной погоды и можно думать только о футболе.
Команду оцениваю хорошо. Нравится, в какой она играет футбол. Это мне подходит и импонирует. Потому, повторюсь, это для меня хорошая возможность прогрессировать.
– Познакомились с городом Нетанья?
– Да. Это прекрасный город, который находится на берегу моря. Правда, сейчас дожди две недели. Нужно потерпеть немного.
– С кем-то совещались перед переездом в Израиль?
– Нет. Опирался на свою точку зрения. После разговоров с тренером все мысли были связаны с трансфером.
– Израиль очень внимательно относится к въезду украинцев во время войны. Не было проблем?
– Никаких. Мне сделали приглашение.
– В команде спрашивают о ситуации в Украине?
– Да. Многие парни спрашивают. Большинство не верит, что такое происходит. Я им рассказываю все, как есть. Я не хочу, чтобы забывали об этом ужасе, который происходит на Родине.
– Чувствуете, что Израиль живет постоянно в военном положении?
– Не концентрирую внимание на этом. Действительно, есть проверки и военные. Но это не создает никаких проблем.
– У Вас в команде 7 легионеров. Как общаетесь с партнерами?
– В Израиле почти все говорят по-английски. Поэтому, пока здесь нахожусь, не возникало никаких проблем с коммуникацией в быту. В клубе все общаются по-английски хорошо. Никаких проблем нет.
– Были ли еще предложения, кроме «Маккаби»?
– Да, были. Но не вижу смысла о них говорить. Я считаю, что я сделал свой выбор, и он правильный.
– В понедельник ваша команда играет против «Маккаби» Тель-Авив. Хотите дебютировать против чемпиона?
– Да. Но решение будет принимать тренер. Я готов на сто процентов. Жду дебюта. Здесь хорошие болельщики. Хотелось бы дебютировать дома.
– В Израиле есть лимит на легионеров: 6 в заявке на матч и 5 на поле. В «Маккаби» Нетанья семеро иностранцев. Готовы к конкуренции?
– Да. Я готов бороться за свое место на поле.
– Готовы бросить вызов главному форварду команды сербу Златановичу, который в этом сезоне забил 10 мячей?
– Я сюда не просто так приехал, как турист. Я уверен в своих силах. Будет играть сильнейший. Хорошо, когда есть возможность соперничать с такими сильными игроками. Только так можно добиться прогресса.
– Вы свой дебютный гол за сборную Украины U-19 забили именно в Израиле. Помните этот мяч?
– Да. Меня много спрашивают, был ли я здесь. Я рассказываю об этом случае с забитым мячом. Они с удивлением смотрят на это и говорят, чтобы больше в ворота сборной Израиля не забивал.
– Вы играли перед этим за «Динамо» Тбилиси. Клуб свое величие не потерял?
– Нет. Это амбициозный хороший клуб. Жаль, что в прошлом сезоне достойно не выступили в еврокубках. Зато отыграли 9 очков разницы и стали чемпионами. Это многое значит.
– Сейчас много говорят о грузинских талантах. Каков уровень чемпионата Грузии?
– Хороший, специфический футбол. Более техничный, в то же время силовой. Единственная проблема – футбольные поля. Не все клубы могут похвастаться этим.
– Период в Словакии был не очень удачным для вас. В чем причина?
– Это был важный опыт. В «ДАК 1904» я многому научился. Это было первое знакомство с Европой, с людьми, менталитетом. Не очень получилось у меня с первого раза. Я сделал выводы. Это очень помогает.
– Вы в юном возрасте дебютировали за «Олимпик». Поддерживаете связь с парнями?
– Особенно, нет. У каждого своя жизнь и своя карьера. Если видимся где-то, то, конечно, здороваемся.
– Вы провели 7 матчей за молодежную сборную Украины и забили 2 гола. Как впечатления остались после «молодежки»?
– Двоякие. У нас была хорошая команда, сильные игроки. Всегда было приятно тренироваться и учиться. Обидно, что таким составом мы не смогли чего-то достичь.
– Мечтаете о национальной команде?
– Конечно. Каждый футболист хочет играть за свою страну. Я не исключение. Но для этого еще предстоит много работать.
Cергей ТИЩЕНКО
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридский клуб уверенно вышел в финал турнира
На молодежном чемпионате Южной Америки матч между сборными Эквадора и Венесуэлы завершился вничью