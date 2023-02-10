Президент Полесья ответил, будет ли трансфер игрока Шахтера в его клуб

В пятницу, 10 февраля, проходят стартовый матч турнира Winter Cup между «Полесьем» и «Вересом».

Перед стартом поединка свой комментарий оставил президент житомирского клуба Геннадий Буткевич:

«Хочу поздравить участников турнира. Пойду в раздевалку к ребятам и буду говорить, что эта игра должна быть показательной для наших болельщиков, которые на передовой. Которые в плохих условиях на маленьких телевизорах будут смотреть игру. Спасибо им.

По поводу Тотовицкого – это все слухи. Что касается Юрия Калитвинцева, то он большой профессионал и я ему верю. Даже не задумывались, оставлять или не оставлять. Он профессионал и будет работать с командой не один год».

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Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка Полесье – Верес.