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Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 23:04 | Обновлено 06 февраля 2023, 23:05
280
0

Полесье хочет выкупить Тотовицкого у Шахтера

Опытный полузащитник так и не стал важной фигурой для команды Игора Йовичевича

06 февраля 2023, 23:04 | Обновлено 06 февраля 2023, 23:05
280
0
Полесье хочет выкупить Тотовицкого у Шахтера
shakhtar.com. Андрей Тотовицкий

Один из лидеров Первой лиги житомирское «Полесье» планирует в ближайшее время подписать 30-летнего атакующего полузащитника «Шахтера» Андрея Тотовицкого.

При этом, речь идет о желании клуба из Житомира осуществить полноценный выкуп контракта опытного футболиста у «горняков».

Тотовицкий, который является выпускником академии «Шахтера», вернулся в донецкий клуб летом минувшего года из «Колоса». По неофициальной информации, «горняки» заплатили за покупку хавбека полмиллиона евро.

Контракт Тотовицкого с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне хавбек провел всего 2 матча за «оранжево-черных» во всех турнирах.

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Андрей Тотовицкий Шахтер Донецк Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы
Источник ТаТоТаке
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