Полесье хочет выкупить Тотовицкого у Шахтера

Один из лидеров Первой лиги житомирское «Полесье» планирует в ближайшее время подписать 30-летнего атакующего полузащитника «Шахтера» Андрея Тотовицкого.

При этом, речь идет о желании клуба из Житомира осуществить полноценный выкуп контракта опытного футболиста у «горняков».

Тотовицкий, который является выпускником академии «Шахтера», вернулся в донецкий клуб летом минувшего года из «Колоса». По неофициальной информации, «горняки» заплатили за покупку хавбека полмиллиона евро.

Контракт Тотовицкого с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне хавбек провел всего 2 матча за «оранжево-черных» во всех турнирах.