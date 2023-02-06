Полесье хочет выкупить Тотовицкого у Шахтера
Опытный полузащитник так и не стал важной фигурой для команды Игора Йовичевича
Один из лидеров Первой лиги житомирское «Полесье» планирует в ближайшее время подписать 30-летнего атакующего полузащитника «Шахтера» Андрея Тотовицкого.
При этом, речь идет о желании клуба из Житомира осуществить полноценный выкуп контракта опытного футболиста у «горняков».
Тотовицкий, который является выпускником академии «Шахтера», вернулся в донецкий клуб летом минувшего года из «Колоса». По неофициальной информации, «горняки» заплатили за покупку хавбека полмиллиона евро.
Контракт Тотовицкого с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне хавбек провел всего 2 матча за «оранжево-черных» во всех турнирах.
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