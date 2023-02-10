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  4. СИДОРЧУК: «Общались с Аль-Айном, но до конкретики не дошло»
Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 10:28 | Обновлено 10 февраля 2023, 10:31
743
0

СИДОРЧУК: «Общались с Аль-Айном, но до конкретики не дошло»

Капитан «Динамо» признался, что хотел поиграть в другом чемпионате

10 февраля 2023, 10:28 | Обновлено 10 февраля 2023, 10:31
743
0
СИДОРЧУК: «Общались с Аль-Айном, но до конкретики не дошло»
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал возможное возвращение в лагерь столичного клуба вингера Андрея Ярмоленко.

«Предложение от «Аль-Айна»? Мы общались, но до конкретики не дошло.

Играть с Ярмоленко под руководством Реброва? Да, может, еще все впереди. С Ребровым у нас хорошее общение было и если сейчас позвоню, тоже будем хорошо общаться.

Я никогда не ставил своей целью играть в Европе. Это была моя самая большая ошибка. Если ставишь цель себе и идешь к ней, то волей-неволей, придешь к ней. А для меня цель была играть за «Динамо» и дальше я даже не смотрел. Возможно, не ошибка, но опыт иностранного я бы хотел», – сказал Сергей.

31-летний Сидорчук играет с «Динамо» с 2013 года. За это время провел 307 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 21 результативную передачу.

Ранее Сидорчук назвал игроков, которые могут стать капитанами «Динамо» после него.

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Сергей Сидорчук Динамо Киев Аль-Айн
Источник Sportarena
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