Сидорчук назвал игроков, которые могут стать капитанами Динамо после него
Это молодые исполнители
Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук назвал игроков, которые могут надеть капитанскую повязку после его ухода из клуба.
«Кто может быть следующим капитаном «Динамо»? Я считаю, что это прежде всего Николай Шапаренко и Илья Забарный. У них есть все качества для этого», – сказал Сидорчук.
Отметим, что на счету 31-летнего Сергея Сидорчука 307 матчей в футболке столичного клуба. 24-летний Шапаренко уже сыграл 141 матч, 20-летний Забарный – 84.
Ранее Сидорчук вошел в гвардейский Клуб 400.
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