Сергей Сидорчук вошел в гвардейский Клуб 400

Поединок с «Фенербахче» (0:2) стал 400-м в карьере капитана киевлян Сергея Сидорчука. 301 встречу он отыграл за «Динамо», 54 – за национальную сборную, 45 – за запорожский «Металлург». 227 раз Сергей выходил на поле в чемпионатах Украины, 79 – в еврокубках, 32 – в Кубке Украины и 7 – в Суперкубке Украины. Чтобы войти в гвардейский «Клуб 400», Сидорчуку понадобилось 13 лет 73 дня, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 23 августа 2009 года в гостевом матче запорожского «Металлурга» против донецкого «Металлурга» (0:3).

К слову, поединок с «желтыми канарейками» оказался юбилейным еще для трех игроков киевлян. Константин Вивчаренко провел 10-й матч в еврокубках, а Илья Забарный и Владислав Кабаев – 30-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ