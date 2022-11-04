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Лига Европы
04 ноября 2022, 13:09 | Обновлено 04 ноября 2022, 13:16
245
0

Сергей Сидорчук вошел в гвардейский Клуб 400

346 матчей капитан киевлян провел на клубном уровне, 54 - за сборную

04 ноября 2022, 13:09 | Обновлено 04 ноября 2022, 13:16
245
0
Сергей Сидорчук вошел в гвардейский Клуб 400
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с «Фенербахче» (0:2) стал 400-м в карьере капитана киевлян Сергея Сидорчука. 301 встречу он отыграл за «Динамо», 54 – за национальную сборную, 45 – за запорожский «Металлург». 227 раз Сергей выходил на поле в чемпионатах Украины, 79 – в еврокубках, 32 – в Кубке Украины и 7 – в Суперкубке Украины. Чтобы войти в гвардейский «Клуб 400», Сидорчуку понадобилось 13 лет 73 дня, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 23 августа 2009 года в гостевом матче запорожского «Металлурга» против донецкого «Металлурга» (0:3).

К слову, поединок с «желтыми канарейками» оказался юбилейным еще для трех игроков киевлян. Константин Вивчаренко провел 10-й матч в еврокубках, а Илья Забарный и Владислав Кабаев – 30-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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