Есть много общего. Зинченко сравнил Артету и Гвардиолу

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко сравнил главного тренера «канониров» Микеля Артету и наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

«Я знал Микеля еще со времен «Сити». Он потрясающий тренер. Между Артетой и Гвардиолой много общего, но очевидно, что все люди немного разные, и между ними есть некоторая разница. Но сходство в том, что они оба хотят побеждать в каждой игре, и это самое главное», – сказал Зинченко.

Отметим, что украинец был игроком «Манчестер Сити» с 2016 по 2022 годы. Артету работал ассистентом тренера в этом же клубе с 2016 по 2019-й.

Зинченко был признан лучшим игроком клуба в январе.