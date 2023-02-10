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  4. Есть много общего. Зинченко сравнил Артету и Гвардиолу
Англия
10 февраля 2023, 10:01 |
326
0

Есть много общего. Зинченко сравнил Артету и Гвардиолу

Украинский футболист «Арсенала» – о наставниках лучших команд Англии

10 февраля 2023, 10:01 |
326
0
Есть много общего. Зинченко сравнил Артету и Гвардиолу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко сравнил главного тренера «канониров» Микеля Артету и наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

«Я знал Микеля еще со времен «Сити». Он потрясающий тренер. Между Артетой и Гвардиолой много общего, но очевидно, что все люди немного разные, и между ними есть некоторая разница. Но сходство в том, что они оба хотят побеждать в каждой игре, и это самое главное», – сказал Зинченко.

Отметим, что украинец был игроком «Манчестер Сити» с 2016 по 2022 годы. Артету работал ассистентом тренера в этом же клубе с 2016 по 2019-й.

Зинченко был признан лучшим игроком клуба в январе.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Сити Микель Артета Пеп Гвардиола
Источник VBET News
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