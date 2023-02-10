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Чемпионат Франции
Монако
11.02.2023 18:00 - : -
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Франция
10 февраля 2023, 07:49 |
39
0

Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 11 февраля в 18:00 по Киеву

10 февраля 2023, 07:49 |
39
0
Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля на «Луи II» пройдет матч 23-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Монако» встретится с «ПСЖ». Старт поединка запланирован на 17:00 по европейскому времени.

Монако

Клуб стал тем, кто первым отобрал у нынешнего «ПСЖ» чемпионский титул - за все время после 2017-го года это смог повторить только «Лилль». Но Рыболовлев - это не Абрамович, и для него «монегаски» не столько любимое детище, сколько проект, направленный на выгоду. И «золотой» состав во главе с Мбаппе был продан. Да и потом отпускают регулярно лучших футболистов. Чтобы далеко не ходить, достаточно упомянуть январский трансфер Бадиашиля в «Челси». Соответственно, потолком для Головина и компании будет место в группе лидеров. Оба прошлых сезона, при Коваче и уже Клемане, приносили «бронзу». Сейчас пытаются это же повторить. Осенью не все получалось, а вот зимний отрезок был неплох, правда, с осечкой в виде вылета из кубка по пенальти дома от «Родеза». Но, выиграв у «Клермон» 2-0, получилось вернуться на 4-е место.

ПСЖ

Команда наконец-то подходит к полноценному старту сезона. Не секрет, что полноценная борьба для нее начинается в плей-офф Лиги Чемпионов. Выиграть ее - просто мечта для катарских инвесторов. Но за все время только Тухель смог поднять проект в финал, но там проиграл. Сейчас будет настоящий тест для нынешнего наставника, Гальтье: во вторник будет прием в Париже «Баварии». И любопытно будет посмотреть, какой состав выставит наставник, даст ли лидерам отдых. Хотя вряд ли они так уж устают, ведь на внутренней арене футболисты, превышающую на голову всех соперников в Лиге 1, часто валяют дурака. Скорее не хочется рисковать травмами, как с Мбаппе, что «сломался» с «Монпелье». Тем более что график плотный - в кубке с «Марселем» играли только в среду, а впереди - плей-офф Лиги чемпионов.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Монако» не проиграл чемпиону. Весной было и вовсе 3-0, в начале сезона клубы закончили вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают фаворитом «ПСЖ». Но для «Монако» оптимальные условия для успеха с грандом - рискнем предположить, что Головин и компания не проиграет с коэффициентом - 1,66 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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