Украина. Премьер лига10 февраля 2023, 04:20 | Обновлено 10 февраля 2023, 04:50
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Два матча в первый день. Обновленное расписание турнира Winter Cup 2023
Четыре команды проведут в Турции однокруговой турнир с 10 по 18 февраля
10 февраля 2023, 04:20 | Обновлено 10 февраля 2023, 04:50
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10 февраля в Турции стартует предсезонный турнир Winter Cup 2023 с участием четырех команд.
Старт соревнований ранее был перенесен из-за землетрясений в Турции. Опубликовано обновленное расписание турнира
В турнире сыграют: Полесье Житомир, Ворскла Полтава, Верес Ровно, Левадия Таллинн.
В первом туре 10 февраля встретятся: 11:00. Полесье – Верес, 18:30. Ворскла – Левадия.
Календарь матчей Winter Cup 2023
- 10.02 / 11:00. Полесье – Верес
- 10.02 / 18:30. Ворскла – Левадия
- 14.02 / 18:30. Полесье – Левадия
- 15.02 / 18:30. Ворскла – Верес
- 17.02 / 18:30. Верес – Левадия
- 18.02 / 18:30. Полесье – Ворскла
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