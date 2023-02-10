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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 04:20 | Обновлено 10 февраля 2023, 04:50
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0

Два матча в первый день. Обновленное расписание турнира Winter Cup 2023

Четыре команды проведут в Турции однокруговой турнир с 10 по 18 февраля

10 февраля 2023, 04:20 | Обновлено 10 февраля 2023, 04:50
91
0
Два матча в первый день. Обновленное расписание турнира Winter Cup 2023
Футбол 2.0

10 февраля в Турции стартует предсезонный турнир Winter Cup 2023 с участием четырех команд.

Старт соревнований ранее был перенесен из-за землетрясений в Турции. Опубликовано обновленное расписание турнира

В турнире сыграют: Полесье Житомир, Ворскла Полтава, Верес Ровно, Левадия Таллинн.

В первом туре 10 февраля встретятся: 11:00. Полесье – Верес, 18:30. Ворскла – Левадия.

Календарь матчей Winter Cup 2023

  • 10.02 / 11:00. Полесье – Верес
  • 10.02 / 18:30. Ворскла – Левадия
  • 14.02 / 18:30. Полесье – Левадия
  • 15.02 / 18:30. Ворскла – Верес
  • 17.02 / 18:30. Верес – Левадия
  • 18.02 / 18:30. Полесье – Ворскла

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Источник Футбол 2.0
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