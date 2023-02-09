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  4. Месси может не сыграть в суперматче ЛЧ против Баварии. Что случилось?
Лига чемпионов
09 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 10 февраля 2023, 00:16
416
0

Месси может не сыграть в суперматче ЛЧ против Баварии. Что случилось?

В игре против «Марселя» Лионель почувствовал боль в подколенном сухожилии

09 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 10 февраля 2023, 00:16
416
0
Месси может не сыграть в суперматче ЛЧ против Баварии. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Знаменитый аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкой Баварии, информирует L’Equipe.

В конце матча 1/8 финала Кубка Франции между «Марселем» и «ПСЖ» (2:1), в котором победный гол забил украинец Руслан Малиновский, Месси почувствовал боль в подколенном сухожилии.

35-аргентинец из-за травмы точно пропустит в ближайший уик-энд матч Лиги 1 против «Монако». Его участие в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который пройдет в Париже 14 февраля, находится под вопросом.

В текущем сезоне Лионель Месси, чемпион мира 2022, сыграл 25 матчей и забил 15 голов за «ПСЖ», если учитывать все турниры.

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Лионель Месси Марсель - ПСЖ травма травма колена ПСЖ ПСЖ - Бавария Лига чемпионов чемпионат Франции по футболу Кубок Франции по футболу Лига 1 Монако - ПСЖ
Источник L'Equipe
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