Месси может не сыграть в суперматче ЛЧ против Баварии. Что случилось?
В игре против «Марселя» Лионель почувствовал боль в подколенном сухожилии
Знаменитый аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкой Баварии, информирует L’Equipe.
В конце матча 1/8 финала Кубка Франции между «Марселем» и «ПСЖ» (2:1), в котором победный гол забил украинец Руслан Малиновский, Месси почувствовал боль в подколенном сухожилии.
35-аргентинец из-за травмы точно пропустит в ближайший уик-энд матч Лиги 1 против «Монако». Его участие в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который пройдет в Париже 14 февраля, находится под вопросом.
В текущем сезоне Лионель Месси, чемпион мира 2022, сыграл 25 матчей и забил 15 голов за «ПСЖ», если учитывать все турниры.
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