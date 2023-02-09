Месси может не сыграть в суперматче ЛЧ против Баварии. Что случилось?

Знаменитый аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкой Баварии, информирует L’Equipe.

В конце матча 1/8 финала Кубка Франции между «Марселем» и «ПСЖ» (2:1), в котором победный гол забил украинец Руслан Малиновский, Месси почувствовал боль в подколенном сухожилии.

35-аргентинец из-за травмы точно пропустит в ближайший уик-энд матч Лиги 1 против «Монако». Его участие в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который пройдет в Париже 14 февраля, находится под вопросом.

В текущем сезоне Лионель Месси, чемпион мира 2022, сыграл 25 матчей и забил 15 голов за «ПСЖ», если учитывать все турниры.