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Франция
09 февраля 2023, 23:37 | Обновлено 09 февраля 2023, 23:47
1045
0

ФОТО. Малиновский подарил футболку с автографом знаменитому французу

41-летний Джибриль Сиссе выступал за «Марсель» с 2006 по 2008 год

09 февраля 2023, 23:37 | Обновлено 09 февраля 2023, 23:47
1045
0
ФОТО. Малиновский подарил футболку с автографом знаменитому французу
Instagram. Малиновский и Сиссе

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский встретился со знаменитым французским футболистом прошлого Джибрилем Сиссе.

41-летний Джибриль Сиссе, выступавший за «Марсель» с 2006 по 2008 год, получил футболку от Руслана после матча 1/8 финала Кубка Франции против «ПСЖ», в котором украинец забил победный гол (2:1).

Знаменитый француз, звезда фильма «Такси 4», опубликовал в соцсетях совместное фото с украинцем и подписанную им футболку «Марселя». Джибриль подписал фото: «Спасибо, мой брат».

Малиновский после трансфера из «Аталанты», оформленного в январе, провел 7 матчей и забил 2 гола за «Марсель».

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Руслан Малиновский Джибриль Сиссе Марсель Марсель - ПСЖ Кубок Франции по футболу автограф фото
Источник Instagram
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