ФОТО. Малиновский подарил футболку с автографом знаменитому французу

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский встретился со знаменитым французским футболистом прошлого Джибрилем Сиссе.

41-летний Джибриль Сиссе, выступавший за «Марсель» с 2006 по 2008 год, получил футболку от Руслана после матча 1/8 финала Кубка Франции против «ПСЖ», в котором украинец забил победный гол (2:1).

Знаменитый француз, звезда фильма «Такси 4», опубликовал в соцсетях совместное фото с украинцем и подписанную им футболку «Марселя». Джибриль подписал фото: «Спасибо, мой брат».

Малиновский после трансфера из «Аталанты», оформленного в январе, провел 7 матчей и забил 2 гола за «Марсель».