Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 23:17 | Обновлено 09 февраля 2023, 23:21
361
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал контракт с бразильским защитником
Игорь Габриэл перешел из азербайджанского «Сабаха» на правах аренды
09 февраля 2023, 23:17 | Обновлено 09 февраля 2023, 23:21
361
0
Очередным новичком клуба «Львов» в текущее межсезонье стал бразильский защитник Игорь Габриэл.
Бразилец перешел во Львов на правах аренды и будет выступать под 99-м номером. Контракт 23-летнего футболиста принадлежит азербайджанскому клубу «Сабах».
Всего за «Сабах» Габриэль отыграл 2 матча. Первую половину сезона 2022/23 бразилец провел в аренде в минском «Динамо», за которое сыграл 12 поединков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 февраля 2023, 23:10 0
Шуточное и одновременно грустное видео от Bleacher Report
Футбол | 09 февраля 2023, 17:57 5
Игроки «Челси» показали свое мастерство
Футбол | 09.02.2023, 11:11
Олимпийские игры | 09.02.2023, 19:32
Война | 09.02.2023, 10:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.02.2023, 02:02 2
09.02.2023, 00:55 2
08.02.2023, 23:39 10
09.02.2023, 13:10 2
08.02.2023, 18:28 6
09.02.2023, 14:20 5
08.02.2023, 15:53 1
08.02.2023, 19:22 1