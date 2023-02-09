ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал контракт с бразильским защитником

Очередным новичком клуба «Львов» в текущее межсезонье стал бразильский защитник Игорь Габриэл.

Бразилец перешел во Львов на правах аренды и будет выступать под 99-м номером. Контракт 23-летнего футболиста принадлежит азербайджанскому клубу «Сабах».

Всего за «Сабах» Габриэль отыграл 2 матча. Первую половину сезона 2022/23 бразилец провел в аренде в минском «Динамо», за которое сыграл 12 поединков.