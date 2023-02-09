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Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 23:17 | Обновлено 09 февраля 2023, 23:21
361
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал контракт с бразильским защитником

Игорь Габриэл перешел из азербайджанского «Сабаха» на правах аренды

09 февраля 2023, 23:17 | Обновлено 09 февраля 2023, 23:21
361
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал контракт с бразильским защитником
ФК Львов. Игорь Габриэл

Очередным новичком клуба «Львов» в текущее межсезонье стал бразильский защитник Игорь Габриэл.

Бразилец перешел во Львов на правах аренды и будет выступать под 99-м номером. Контракт 23-летнего футболиста принадлежит азербайджанскому клубу «Сабах».

Всего за «Сабах» Габриэль отыграл 2 матча. Первую половину сезона 2022/23 бразилец провел в аренде в минском «Динамо», за которое сыграл 12 поединков.

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Источник ФК Львов
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