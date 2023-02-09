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  4. Он жонглировал апельсинами на пляже. Про новичка Динамо мало информации
Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 22:19 | Обновлено 09 февраля 2023, 22:44
1313
0

Он жонглировал апельсинами на пляже. Про новичка Динамо мало информации

25-летний бразилец Леле никогда не играл на топ-уровне

09 февраля 2023, 22:19 | Обновлено 09 февраля 2023, 22:44
1313
0
Он жонглировал апельсинами на пляже. Про новичка Динамо мало информации
UOL. Леле

Киевское «Динамо» близко к подписанию 25-летнего бразильского форварда Леле, который выступает в Лиге Кариока за «Волта-Редонда» на правах аренды из «Итабора Профут».

Футбольный журналист Михаил Спиваковский рассказал, где «Динамо» нашло этого форварда:

«По моей информации, его порекомендовал Луческу кто-то из старых приятелей из Южной Америки. Это техничный игрок с неплохой реализацией. За последние три недели наклепал солидно голов.

По Леле у меня много вопросов. Парню 25 лет, но вы нигде не найдете информацию, что он делал до 2022 года. Где он играл, чем занимался? Такое впечатление, что он жонглировал где-то апельсинами на пляже.

Но, исходя из того, что я видел на WhyScout, его научили качественно. Он забил много в Серии С, потом попал в Лигу Кариоку и там тоже много забивает. Он также может играть левым вингером».

Динамо рассматривает Леле как вариант усиления атаки после провала трансфера Даниэля Параскива из Румынии. Интересно, что веб-портал Transfermarkt не сумел даже оценить трансферную стоимость Леле.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Леле Лига Кариока Волта-Редонда Итабора Профут Михаил Спиваковский ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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