Он жонглировал апельсинами на пляже. Про новичка Динамо мало информации
25-летний бразилец Леле никогда не играл на топ-уровне
Киевское «Динамо» близко к подписанию 25-летнего бразильского форварда Леле, который выступает в Лиге Кариока за «Волта-Редонда» на правах аренды из «Итабора Профут».
Футбольный журналист Михаил Спиваковский рассказал, где «Динамо» нашло этого форварда:
«По моей информации, его порекомендовал Луческу кто-то из старых приятелей из Южной Америки. Это техничный игрок с неплохой реализацией. За последние три недели наклепал солидно голов.
По Леле у меня много вопросов. Парню 25 лет, но вы нигде не найдете информацию, что он делал до 2022 года. Где он играл, чем занимался? Такое впечатление, что он жонглировал где-то апельсинами на пляже.
Но, исходя из того, что я видел на WhyScout, его научили качественно. Он забил много в Серии С, потом попал в Лигу Кариоку и там тоже много забивает. Он также может играть левым вингером».
Динамо рассматривает Леле как вариант усиления атаки после провала трансфера Даниэля Параскива из Румынии. Интересно, что веб-портал Transfermarkt не сумел даже оценить трансферную стоимость Леле.
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