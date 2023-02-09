Закержачил. Друг Тимощука сменил Хацкевича на посту коуча команды из Кипра
Александр Кержаков подписал контракт на полтора года с клубом «Кармиотисса»
Бывший футболист «Севильи» Александр Кержаков возглавил кипрскую команду «Кармиотисса».
Технический директор Кармиотиссы» Антонис Антониу объявил о подписании с новым коучем контракта, который будет действовать полтора года.
Осенью из этой команды был уволен белорусский экс-наставник «Динамо» Александр Хацкевич. Под его руководством команда провела только 6 матчей (3 победы, 1 ничья и 2 поражения).
Судья по соцсетям, Кержаков дружит с украинским предателем Анатолием Тимощуком, с которым они вместе играли в питерском «зените».
Кержаков печально известен своими промахами по воротам из выгодных позиции, из-за чего болельщики даже придумали слова «закержачил» и «кержанул».
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