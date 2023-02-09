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09 февраля 2023, 21:54 | Обновлено 09 февраля 2023, 22:13
1070
0

Закержачил. Друг Тимощука сменил Хацкевича на посту коуча команды из Кипра

Александр Кержаков подписал контракт на полтора года с клубом «Кармиотисса»

09 февраля 2023, 21:54 | Обновлено 09 февраля 2023, 22:13
1070
0
Закержачил. Друг Тимощука сменил Хацкевича на посту коуча команды из Кипра
Instagram. Александр Кержаков

Бывший футболист «Севильи» Александр Кержаков возглавил кипрскую команду «Кармиотисса».

Технический директор Кармиотиссы» Антонис Антониу объявил о подписании с новым коучем контракта, который будет действовать полтора года.

Осенью из этой команды был уволен белорусский экс-наставник «Динамо» Александр Хацкевич. Под его руководством команда провела только 6 матчей (3 победы, 1 ничья и 2 поражения).

Судья по соцсетям, Кержаков дружит с украинским предателем Анатолием Тимощуком, с которым они вместе играли в питерском «зените».

Кержаков печально известен своими промахами по воротам из выгодных позиции, из-за чего болельщики даже придумали слова «закержачил» и «кержанул».

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Александр Кержаков Кармиотисса Полемидион назначение тренера Александр Хацкевич Анатолий Тимощук Зенит Санкт-Петербург
Источник Instagram
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