Бывший футболист «Севильи» Александр Кержаков возглавил кипрскую команду «Кармиотисса».

Технический директор Кармиотиссы» Антонис Антониу объявил о подписании с новым коучем контракта, который будет действовать полтора года.

Осенью из этой команды был уволен белорусский экс-наставник «Динамо» Александр Хацкевич. Под его руководством команда провела только 6 матчей (3 победы, 1 ничья и 2 поражения).

Судья по соцсетям, Кержаков дружит с украинским предателем Анатолием Тимощуком, с которым они вместе играли в питерском «зените».

Кержаков печально известен своими промахами по воротам из выгодных позиции, из-за чего болельщики даже придумали слова «закержачил» и «кержанул».