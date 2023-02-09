Цифра дня от КриРо и «Siu» на весь стадион. Роналду оформил дубль за тайм

В четверг, 9 февраля, проходит матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Вехдой» и «Аль-Насром».

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Аль-Наср» с капитанской повязкой. На 25-й минуте поединка он открыл счет в матче, тем самым забив свой 500-й гол в национальных чемпионатах. А уже спустя 20 минут португалец оформил дубль.

Роналду за «Аль-Наср» забил уже 3 гола в четырех матчах. В предыдущем туре он спас команду от поражения на 90+3 минуте.

После первого тайма матча «Аль-Вехда» – «Аль-Наср» счет 2:0 в пользу гостей.