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09 февраля 2023, 20:30 |
2256
4

Цифра дня от КриРо и «Siu» на весь стадион. Роналду оформил дубль за тайм

Звездный португалец забил два гола в первом тайме матча за «Аль-Наср» против «Аль-Вехды»

09 февраля 2023, 20:30 |
2256
4
Цифра дня от КриРо и «Siu» на весь стадион. Роналду оформил дубль за тайм
Twitter. Криштиану Роналду

В четверг, 9 февраля, проходит матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Вехдой» и «Аль-Насром».

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Аль-Наср» с капитанской повязкой. На 25-й минуте поединка он открыл счет в матче, тем самым забив свой 500-й гол в национальных чемпионатах. А уже спустя 20 минут португалец оформил дубль.

Роналду за «Аль-Наср» забил уже 3 гола в четырех матчах. В предыдущем туре он спас команду от поражения на 90+3 минуте.

После первого тайма матча «Аль-Вехда» – «Аль-Наср» счет 2:0 в пользу гостей.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Kovaleff handwork Ковалев
Уже покер. Один с пеналя, три с игры.
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nazar
а де сам гол? знову з пенальті?
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