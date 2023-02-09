Цифра дня от КриРо и «Siu» на весь стадион. Роналду оформил дубль за тайм
Звездный португалец забил два гола в первом тайме матча за «Аль-Наср» против «Аль-Вехды»
В четверг, 9 февраля, проходит матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Вехдой» и «Аль-Насром».
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Аль-Наср» с капитанской повязкой. На 25-й минуте поединка он открыл счет в матче, тем самым забив свой 500-й гол в национальных чемпионатах. А уже спустя 20 минут португалец оформил дубль.
Роналду за «Аль-Наср» забил уже 3 гола в четырех матчах. В предыдущем туре он спас команду от поражения на 90+3 минуте.
После первого тайма матча «Аль-Вехда» – «Аль-Наср» счет 2:0 в пользу гостей.
Let's Siiiiim 🤩🐐 pic.twitter.com/dIPgBK4rTT— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 9, 2023
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