Локателли летом может перейти в Арсенал

«Арсенал» собирается летом подписать полузащитника «Ювентуса» Мануэля Локателли.

В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета.

В этом сезоне 25-летний итальянец провел за туринский клуб 25 матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее «Ювентус» выкупил хавбека сборной Италии.