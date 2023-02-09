Англия09 февраля 2023, 18:33 |
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Локателли летом может перейти в Арсенал
«Канониры» заинтересованы в подписании 25-летнего хавбека
09 февраля 2023, 18:33 |
737
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«Арсенал» собирается летом подписать полузащитника «Ювентуса» Мануэля Локателли.
В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета.
В этом сезоне 25-летний итальянец провел за туринский клуб 25 матчей и не отличился результативными действиями.
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