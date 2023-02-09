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Англия
09 февраля 2023, 18:33 |
737
0

Локателли летом может перейти в Арсенал

«Канониры» заинтересованы в подписании 25-летнего хавбека

09 февраля 2023, 18:33 |
737
0
Локателли летом может перейти в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

«Арсенал» собирается летом подписать полузащитника «Ювентуса» Мануэля Локателли.

В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета.

В этом сезоне 25-летний итальянец провел за туринский клуб 25 матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее «Ювентус» выкупил хавбека сборной Италии.

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Источник Calciomercato
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