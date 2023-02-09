Италия09 февраля 2023, 16:43 |
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Ювентус выкупил хавбека сборной Италии
Мануэль Локателли стал полноценным игроком «Старой синьоры»
09 февраля 2023, 16:43 |
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«Ювентус» принял решение выкупить контракт полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли. Об этом сообщают итальянские СМИ.
С лета 2021 года Локателли выступал за «Ювентус» на правах аренды из «Сассуоло». За выкуп 25-летнего хавбека «Ювентус» заплатил 25 миллионов евро. Еще 12,5 миллиона предусмотрены в виде бонусов.
В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Локателли 25 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, без результативных действий.
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