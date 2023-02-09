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Италия
09 февраля 2023, 16:43 |
166
0

Ювентус выкупил хавбека сборной Италии

Мануэль Локателли стал полноценным игроком «Старой синьоры»

09 февраля 2023, 16:43 |
166
0
Ювентус выкупил хавбека сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

«Ювентус» принял решение выкупить контракт полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли. Об этом сообщают итальянские СМИ.

С лета 2021 года Локателли выступал за «Ювентус» на правах аренды из «Сассуоло». За выкуп 25-летнего хавбека «Ювентус» заплатил 25 миллионов евро. Еще 12,5 миллиона предусмотрены в виде бонусов.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Локателли 25 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, без результативных действий.

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Источник Calcio e Finanza
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