Ювентус выкупил хавбека сборной Италии

«Ювентус» принял решение выкупить контракт полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли. Об этом сообщают итальянские СМИ.

С лета 2021 года Локателли выступал за «Ювентус» на правах аренды из «Сассуоло». За выкуп 25-летнего хавбека «Ювентус» заплатил 25 миллионов евро. Еще 12,5 миллиона предусмотрены в виде бонусов.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Локателли 25 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, без результативных действий.