Англия09 февраля 2023, 17:55 | Обновлено 09 февраля 2023, 18:02
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Конте вернулся к работе в Тоттенхэме
Главный тренер «шпор» недавно перенес операцию
09 февраля 2023, 17:55 | Обновлено 09 февраля 2023, 18:02
232
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте приступил к работе после того, как перенес операцию по удалению желчного пузыря.
«С возвращением, босс», - гласит сообщение в официальном твиттере лондонского клуба, который выложил фото Конте во время тренировки.
В начале февраля Конте был госпитализирован, 53-летнему итальянскому специалисту был диагностирован холецистит, ему была сделана операция.
В ближайшем туре АПЛ «Тоттенхэм» 11 февраля сыграет в гостях с «Лестером».
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