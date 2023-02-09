Конте вернулся к работе в Тоттенхэме

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте приступил к работе после того, как перенес операцию по удалению желчного пузыря.

«С возвращением, босс», - гласит сообщение в официальном твиттере лондонского клуба, который выложил фото Конте во время тренировки.

В начале февраля Конте был госпитализирован, 53-летнему итальянскому специалисту был диагностирован холецистит, ему была сделана операция.

В ближайшем туре АПЛ «Тоттенхэм» 11 февраля сыграет в гостях с «Лестером».