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  4. Конте вернулся к работе в Тоттенхэме
Англия
09 февраля 2023, 17:55 | Обновлено 09 февраля 2023, 18:02
232
0

Конте вернулся к работе в Тоттенхэме

Главный тренер «шпор» недавно перенес операцию

09 февраля 2023, 17:55 | Обновлено 09 февраля 2023, 18:02
232
0
Конте вернулся к работе в Тоттенхэме
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте приступил к работе после того, как перенес операцию по удалению желчного пузыря.

«С возвращением, босс», - гласит сообщение в официальном твиттере лондонского клуба, который выложил фото Конте во время тренировки.

В начале февраля Конте был госпитализирован, 53-летнему итальянскому специалисту был диагностирован холецистит, ему была сделана операция.

В ближайшем туре АПЛ «Тоттенхэм» 11 февраля сыграет в гостях с «Лестером».

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Антонио Конте Тоттенхэм
Источник ФК Тоттенхэм
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