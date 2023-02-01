Англия01 февраля 2023, 13:59 | Обновлено 01 февраля 2023, 14:01
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Главный тренер Тоттенхэма перенесет операцию и пропустит несколько недель
У Антонио Конте диагностировали холецистит
01 февраля 2023, 13:59 | Обновлено 01 февраля 2023, 14:01
383
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в ближайшее время не будет тренировать команду из-за проблем со здоровьем.
Недавно итальянский наставник почувствовал себя плохо из-за сильных болей в животе. Ему поставили диагноз – холецистит. Сегодня Конте сделают операцию по удалению желчного пузыря, и он вернется после периода выздоровления.
В зависимости от того, как пройдет операция, тренер может вернуться к работе через 2-4 недели.
На время реабилитации Конте его обязанности будет исполнять помощник Кристиан Стеллини.
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