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Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 17:41 | Обновлено 09 февраля 2023, 17:52
1416
1

Луческу попытается убедить Параскива перейти в Динамо

Румынский форвард еще может перейти в киевский клуб

09 февраля 2023, 17:41 | Обновлено 09 февраля 2023, 17:52
1416
1
Луческу попытается убедить Параскива перейти в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Параскив

Румынский форвард «Германнштадта» Даниэль Параскив еще может перейти в киевское «Динамо» нынешней зимой. Ранее сообщалось о том, что он отказался переезжать в Украину из-за войны в стране.

Однако Параскив еще может оказаться в «Динамо». Главный тренер киевлян Мирча Луческу сегодня или завтра проведет личный разговор со своим соотечественником и попытается убедить его изменить свое решение.

По информации СМИ, сумма трансфера может составить 1,2 миллиона евро плюс бонусы.

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Даниэль Параскив Динамо Киев Мирча Луческу трансферы трансферы УПЛ
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Злий Глобинець
Навряд чи захоче. Через війну у киян жахлива логістика, навіщо молодому румуну наші проблеми?
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