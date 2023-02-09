Луческу попытается убедить Параскива перейти в Динамо

Румынский форвард «Германнштадта» Даниэль Параскив еще может перейти в киевское «Динамо» нынешней зимой. Ранее сообщалось о том, что он отказался переезжать в Украину из-за войны в стране.

Однако Параскив еще может оказаться в «Динамо». Главный тренер киевлян Мирча Луческу сегодня или завтра проведет личный разговор со своим соотечественником и попытается убедить его изменить свое решение.

По информации СМИ, сумма трансфера может составить 1,2 миллиона евро плюс бонусы.