Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 17:41 | Обновлено 09 февраля 2023, 17:52
1416
1
Луческу попытается убедить Параскива перейти в Динамо
Румынский форвард еще может перейти в киевский клуб
09 февраля 2023, 17:41 | Обновлено 09 февраля 2023, 17:52
1416
1
Румынский форвард «Германнштадта» Даниэль Параскив еще может перейти в киевское «Динамо» нынешней зимой. Ранее сообщалось о том, что он отказался переезжать в Украину из-за войны в стране.
Однако Параскив еще может оказаться в «Динамо». Главный тренер киевлян Мирча Луческу сегодня или завтра проведет личный разговор со своим соотечественником и попытается убедить его изменить свое решение.
По информации СМИ, сумма трансфера может составить 1,2 миллиона евро плюс бонусы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 февраля 2023, 00:55 2
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Франции
Футбол | 08 февраля 2023, 23:01 9
Два гола мадридцы забили в компенсированное время
Футбол | 09.02.2023, 10:28
Биатлон | 08.02.2023, 18:32
Футбол | 09.02.2023, 17:22
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Навряд чи захоче. Через війну у киян жахлива логістика, навіщо молодому румуну наші проблеми?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.02.2023, 20:15 38
07.02.2023, 22:35 16
08.02.2023, 08:30 5
09.02.2023, 11:11 12
08.02.2023, 23:39 9
07.02.2023, 21:25 9
07.02.2023, 18:15 21
07.02.2023, 16:39 1