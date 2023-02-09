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  4. Месси обсуждает новый контракт с ПСЖ. Есть два варианта
Франция
09 февраля 2023, 17:22 | Обновлено 09 февраля 2023, 17:24
842
0

Месси обсуждает новый контракт с ПСЖ. Есть два варианта

Аргентинец хочет остаться в Париже

09 февраля 2023, 17:22 | Обновлено 09 февраля 2023, 17:24
842
0
Месси обсуждает новый контракт с ПСЖ. Есть два варианта
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обсуждает новое трудовое соглашение с «ПСЖ». По данным источника, существует два варианта: продление контракта на год или по схеме «1+1».

Отмечается, что во втором случае право продлевать соглашение остается за игроком. Нынешний контракт 35-летнего аргентинца истекает летом.

В этом сезоне Лионель Месси сыграл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 14 голевых передач.

Недавно родной брат Месси высказался о возможном возвращении Лионеля в «Барселону».

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Лионель Месси ПСЖ
Источник Sport.es
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