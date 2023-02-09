Месси обсуждает новый контракт с ПСЖ. Есть два варианта

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обсуждает новое трудовое соглашение с «ПСЖ». По данным источника, существует два варианта: продление контракта на год или по схеме «1+1».

Отмечается, что во втором случае право продлевать соглашение остается за игроком. Нынешний контракт 35-летнего аргентинца истекает летом.

В этом сезоне Лионель Месси сыграл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 14 голевых передач.

Недавно родной брат Месси высказался о возможном возвращении Лионеля в «Барселону».