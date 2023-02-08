Испания08 февраля 2023, 18:38 | Обновлено 08 февраля 2023, 18:49
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Брат Месси: «Если вернемся в Барсу – вышвырнем Лапорту»
Матиас Месси – о будущем своего брата
08 февраля 2023, 18:38 | Обновлено 08 февраля 2023, 18:49
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Родной брат Лионеля Месси Матиас оценил вероятность возвращения форварда «ПСЖ» в «Барселону»:
«У меня есть вырезка газеты Sport, в которой говорится: «Месси должен вернуться в Барселону».
Я сказал: «Хахахаха, мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту (президента «Барселоны», – прим.)».
Ранее сообщалось о том, что Месси обсуждает новый контракт с «ПСЖ».
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