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  4. Брат Месси: «Если вернемся в Барсу – вышвырнем Лапорту»
Испания
08 февраля 2023, 18:38 | Обновлено 08 февраля 2023, 18:49
1025
1

Брат Месси: «Если вернемся в Барсу – вышвырнем Лапорту»

Матиас Месси – о будущем своего брата

08 февраля 2023, 18:38 | Обновлено 08 февраля 2023, 18:49
1025
1
Брат Месси: «Если вернемся в Барсу – вышвырнем Лапорту»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Родной брат Лионеля Месси Матиас оценил вероятность возвращения форварда «ПСЖ» в «Барселону»:

«У меня есть вырезка газеты Sport, в которой говорится: «Месси должен вернуться в Барселону».

Я сказал: «Хахахаха, мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту (президента «Барселоны», – прим.)».

Ранее сообщалось о том, что Месси обсуждает новый контракт с «ПСЖ».

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ALM
Ну тепер Ляпорта точно не пустить гнома до Барси, поки він президент
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