Брат Месси: «Если вернемся в Барсу – вышвырнем Лапорту»

Родной брат Лионеля Месси Матиас оценил вероятность возвращения форварда «ПСЖ» в «Барселону»:

«У меня есть вырезка газеты Sport, в которой говорится: «Месси должен вернуться в Барселону».

Я сказал: «Хахахаха, мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту (президента «Барселоны», – прим.)».

Ранее сообщалось о том, что Месси обсуждает новый контракт с «ПСЖ».