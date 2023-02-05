Спортдиректор ПСЖ: «Мы обсуждаем с Месси новый контракт»

Спортивный директор ПСЖ Луис Кампос прокомментировал слухи о возможном продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

«Мы обсуждаем новый контракт. Мы бы все очень хотели, чтобы Месси продолжал с нами работать. Мы будем рады, если он продлит соглашение», - сказал Кампос.

Действующий контракт форварда с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.