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Франция
05 февраля 2023, 13:38 | Обновлено 05 февраля 2023, 13:56
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0

Спортдиректор ПСЖ: «Мы обсуждаем с Месси новый контракт»

В ПСЖ подтвердили, что клуб ведет переговоры с аргентинцем о продлении соглашения

05 февраля 2023, 13:38 | Обновлено 05 февраля 2023, 13:56
260
0
Спортдиректор ПСЖ: «Мы обсуждаем с Месси новый контракт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Спортивный директор ПСЖ Луис Кампос прокомментировал слухи о возможном продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

«Мы обсуждаем новый контракт. Мы бы все очень хотели, чтобы Месси продолжал с нами работать. Мы будем рады, если он продлит соглашение», - сказал Кампос.

Действующий контракт форварда с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.

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ПСЖ Лионель Месси продление контракта
Источник Téléfoot
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