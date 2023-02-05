Франция05 февраля 2023, 13:38 | Обновлено 05 февраля 2023, 13:56
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Спортдиректор ПСЖ: «Мы обсуждаем с Месси новый контракт»
В ПСЖ подтвердили, что клуб ведет переговоры с аргентинцем о продлении соглашения
05 февраля 2023, 13:38 | Обновлено 05 февраля 2023, 13:56
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Спортивный директор ПСЖ Луис Кампос прокомментировал слухи о возможном продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.
«Мы обсуждаем новый контракт. Мы бы все очень хотели, чтобы Месси продолжал с нами работать. Мы будем рады, если он продлит соглашение», - сказал Кампос.
Действующий контракт форварда с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.
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