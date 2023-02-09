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  4. МАРКИНЬОС: «ПСЖ потерпел поражение, надо заткнуться»
Франция
09 февраля 2023, 16:05 |
1320
0

МАРКИНЬОС: «ПСЖ потерпел поражение, надо заткнуться»

Бразильский защитник – о вылете из Кубка Франции от «Марселя»

09 февраля 2023, 16:05 |
1320
0
МАРКИНЬОС: «ПСЖ потерпел поражение, надо заткнуться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Капитан «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение 1:2 от «Марселя» в матче 1/8 финала Кубка Франции, в котором решающий гол забил Руслан Малиновский:

«Мы знали, что соперники будут мощно прессинговать, и поэтому нам не удавалось быстрее проходить мимо их защитных линий. «ПСЖ» допустил несколько ошибок, которые дорого нам стоили. Мы знаем, что должны прибавлять, улучшать собственную игру.

Это поражение очень болезненное, потому что это кубковый матч против нашего крупнейшего соперника. Мы хотели вернуться в Париж с победой и квалификацией в следующий раунд. Мы должны работать лучше и двигаться вперед. «ПСЖ» потерпел поражение, так что надо заткнуться».

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Марсель Кубок Франции по футболу ПСЖ Марсель - ПСЖ Маркиньос
Источник Beinsports.com
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