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  4. Осталось недолго. Свитолина рассказала, когда вернется в WTA-тур
WTA
09 февраля 2023, 15:53 |
315
0

Осталось недолго. Свитолина рассказала, когда вернется в WTA-тур

Элина планирует возвращение на апрель

09 февраля 2023, 15:53 |
315
0
Осталось недолго. Свитолина рассказала, когда вернется в WTA-тур
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила, что планирует вернуться к профессиональным выступлениям уже весной 2023 года.

Свой последний матч Элина провела еще в марте 2022, после чего ушла в декрет.

«Я буду возвращаться в тур в апреле – это моя цель, которую буду пытаться брать на себя. Посмотрим, в каком состоянии я буду физически и ментально. Но апрель стоит у меня в плане.

Ребенок? Будем смотреть с мужем, как будет дочь чувствовать, путешествовать с нами, как она будет в теннисном туре», – сказала Свитолина.

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Элина Свитолина WTA
Источник Суспильне спорт
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