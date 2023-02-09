Осталось недолго. Свитолина рассказала, когда вернется в WTA-тур

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила, что планирует вернуться к профессиональным выступлениям уже весной 2023 года.

Свой последний матч Элина провела еще в марте 2022, после чего ушла в декрет.

«Я буду возвращаться в тур в апреле – это моя цель, которую буду пытаться брать на себя. Посмотрим, в каком состоянии я буду физически и ментально. Но апрель стоит у меня в плане.

Ребенок? Будем смотреть с мужем, как будет дочь чувствовать, путешествовать с нами, как она будет в теннисном туре», – сказала Свитолина.