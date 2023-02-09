Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Я горд за украинский футбол»

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский прокомментировал победу молодежной команды над «Интером» в Юношеской лиге УЕФА:

«После такой победы пульс действительно зашкаливает. Хочу поблагодарить ребят. Учитывая те кадровые проблемы, с которым столкнулась команда, фактически выпали три основных футболиста. Было тяжело, но у ребят горел огонь, они дрались, как казаки. За честь клуба, за честь страны. Я думаю, что у такой команды, у таких ребят есть будущее. Такие футболисты действительно будут прославлять нашу страну. Я горд за них, за характер, который показала наша команда.

Эта игра и результат являются ответом тем скептикам, которые с недоверием относились к нашему попаданию в Юношескую лигу УЕФА, а еще более скептически относились к результатам. Я горд, что мы не подвели тех, кто в нас верил. А еще за то, что скептиков, которые нам не верили, мы теперь сделали нашими симпатиками.

Действительно – для нас это как сон. И этот сон продолжается. Я сказал ребятам в раздевалке: я благодарю бога и молю бога, чтобы мы еще долго не просыпались. Думаю, что этот сон будет продолжаться. И не только в этом году, но и в будущем. Потому что наша Академия, дети, которых мы воспитываем, действительно имеют будущее. Этот фанатизм, эта вера в наших украинских ребят передаются футболистам.

Вы видели, в «Интере» играли 12 сборников разных стран Европы. Это собранные футболисты – из Ирландии, Сербии, Хорватии, Франции, других стран. А у нас – наши родные украинские детки, которые, собственно, в таких матчах становятся настоящими футболистами. Я действительно горд за наш украинский футбол! Несмотря на все проблемы, на продолжающуюся у нас войну, он живет и борется».