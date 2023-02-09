Ливерпуль может подписать Нунеса летом

Полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес продолжает оставаться на радаре «Ливерпуля». Португалец вполне может перебраться на «Энфилд» следующим летом.

Учитывая, что в конце сезона «Ливерпуль» рискует потерять сразу трех полузащитников на правах свободных агентов, переход Нунеса кажется еще более вероятным.

Летом контракты заканчиваются у таких игроков, как Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер и Наби Кейта. Наверняка уйдет и Артур Мело, у которого закончится срок аренды.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать полузащитника «Челси».