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Англия
09 февраля 2023, 15:00 | Обновлено 09 февраля 2023, 15:14
344
0

Ливерпуль может подписать Нунеса летом

Полузащитник «Вулверхэмптона» может сменить клубную прописку

09 февраля 2023, 15:00 | Обновлено 09 февраля 2023, 15:14
344
0
Ливерпуль может подписать Нунеса летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Нунес

Полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес продолжает оставаться на радаре «Ливерпуля». Португалец вполне может перебраться на «Энфилд» следующим летом.

Учитывая, что в конце сезона «Ливерпуль» рискует потерять сразу трех полузащитников на правах свободных агентов, переход Нунеса кажется еще более вероятным.

Летом контракты заканчиваются у таких игроков, как Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер и Наби Кейта. Наверняка уйдет и Артур Мело, у которого закончится срок аренды.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать полузащитника «Челси».

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Матеус Нунес Вулверхэмптон Ливерпуль
Источник Фабрицио Романо
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