Ливерпуль может подписать полузащитника Челси

Французский полузащитник «Челси» Н'Голо Канте находжится в поле зрения «Ливерпуле».

К трансферу 31-летнего уроженца Парижа «красные» могут прибегнуть будущим летом. Канте якобы высоко ценит наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. И немец придерживается такой оценки о чемпионе мира 2018 года даже несмотря на его склонность к травмам.

Н'Голо Канте может перейти в «Ливерпуль» на правах свободного агента.

Канте играет за «Челси» с 2016 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета этого года.