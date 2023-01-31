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Англия
31 января 2023, 04:19 | Обновлено 31 января 2023, 04:21
135
0

Ливерпуль может подписать полузащитника Челси

Мерсисайдцы планируют усиление состава

31 января 2023, 04:19 | Обновлено 31 января 2023, 04:21
135
0
Ливерпуль может подписать полузащитника Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Французский полузащитник «Челси» Н'Голо Канте находжится в поле зрения «Ливерпуле».

К трансферу 31-летнего уроженца Парижа «красные» могут прибегнуть будущим летом. Канте якобы высоко ценит наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. И немец придерживается такой оценки о чемпионе мира 2018 года даже несмотря на его склонность к травмам.

Н'Голо Канте может перейти в «Ливерпуль» на правах свободного агента.

Канте играет за «Челси» с 2016 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета этого года.

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Н'Голо Канте Челси Ливерпуль чемпионат Англии по футболу трансферы Английская Премьер-лига
Источник El Nacional
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