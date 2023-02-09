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Кубок Дэвиса
09 февраля 2023, 13:45 | Обновлено 09 февраля 2023, 14:23
1156
0

Хороший жребий. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса

В сентябре сыграем со сборной Колумбии

09 февраля 2023, 13:45 | Обновлено 09 февраля 2023, 14:23
1156
0
Хороший жребий. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
ФТУ

Сборная Украины в Кубке Дэвиса узнала сентябрьского соперника, с которым будет играть за выход в квалификацию Мирового финала. Жеребьевка определила, что противостоять нашей сборной будет команда Колумбии. Хозяином матча станет Украина.

Напомним, это уже четвертый матч подряд, который мы должны проводить дома.

Среди наших потенциальных конкурентов в сентябре могли быть: Германия, Казахстан, Бельгия, Аргентина, Венгрия, Япония, Австрия, Словакия, Норвегия, Румыния и Бразилия.

Колумбийцы 3-4 февраля встречались у себя дома с Великобританией и потерпели поражение - 1:3. Латиноамериканская команда состояла из: Николаса Мехия (256-й в одиночном рейтинге), Николаса Барриентоса (516), Кристиана Родригеса (795), Хуана-Себастьяна Кабаля (23-й в парном рейтинге) и Роберта Фараха (23-й в парном рейтинге).

Сборная Украины в последнем матче добыла победу над Ливаном.

Результаты жеребьевки в Первой Мировой группе

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Кубок Дэвиса-2023 сборная Украины по теннису сборная Колумбии по теннису Украина - Колумбия жеребьевка
Источник Федерация тенниса Украины
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