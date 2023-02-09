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Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 11:41 | Обновлено 09 февраля 2023, 11:51
957
0

Дали шанс легенде. За Металлист 1925 сыграл бывший хавбек Металлиста

В спарринге харьковчан принял участие Клейтон Шавьер

09 февраля 2023, 11:41 | Обновлено 09 февраля 2023, 11:51
957
0
Дали шанс легенде. За Металлист 1925 сыграл бывший хавбек Металлиста
ФК Металлист 1925. Клейтон Шавьер

Как стало известно Sport.ua, накануне, в среду, 8 февраля, в товарищеском матче «Металлиста 1925» против грузинского клуба «Колхети» (1:1) принял участие бывший полузащитник клуба «Металлист» Клейтон Шавьер. Он появился на поле в составе харьковской команды во втором тайме и действовал под 79-м игровым номером.

Напомним, в матче с «Колхети» харьковчане вышли вперед на 18-й минуте после гола в исполнении бразильца Ногейры. Команда из Поти отыгралась на 75-й минуте, забив гол с пенальти.

Ныне 39-летний Клейтон Шавьер защищал цвета харьковского клуба «Металлист» с 2010 по 2015 год. В нем он играл вместе с нынешним тренером «Металлиста 1925» Эдмаром.

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Клейтон Шавьер Металлист 1925 учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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