Дали шанс легенде. За Металлист 1925 сыграл бывший хавбек Металлиста
В спарринге харьковчан принял участие Клейтон Шавьер
Как стало известно Sport.ua, накануне, в среду, 8 февраля, в товарищеском матче «Металлиста 1925» против грузинского клуба «Колхети» (1:1) принял участие бывший полузащитник клуба «Металлист» Клейтон Шавьер. Он появился на поле в составе харьковской команды во втором тайме и действовал под 79-м игровым номером.
Напомним, в матче с «Колхети» харьковчане вышли вперед на 18-й минуте после гола в исполнении бразильца Ногейры. Команда из Поти отыгралась на 75-й минуте, забив гол с пенальти.
Ныне 39-летний Клейтон Шавьер защищал цвета харьковского клуба «Металлист» с 2010 по 2015 год. В нем он играл вместе с нынешним тренером «Металлиста 1925» Эдмаром.
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