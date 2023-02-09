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  4. «У Реала много травмированных». Лунин оценил полуфинал Клубного ЧМ
Клубный чемпионат мира
09 февраля 2023, 12:11 |
1475
0

«У Реала много травмированных». Лунин оценил полуфинал Клубного ЧМ

Команда сумела выйти в финал

09 февраля 2023, 12:11 |
1475
0
«У Реала много травмированных». Лунин оценил полуфинал Клубного ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин помог «Реалу» выйти в финал Клубного чемпионата мира. В полуфинале мадридцы обыграли «Аль-Ахли» со счетом 3:1.

Однако тренер Карло Анчелотти не может рассчитывать на многих игроков, включая конкурента Лунина Тибо Куртуа.

«У нас много травмированных. Однако команда пытается играть с той же динамикой, качественно атаковать и контролировать матч. Но довольно непросто, когда 8 игроков не готовы выйти на поле».

В целом, мы провели хороший матч», — сказал Лунин.

Лунин должен выйти на финальную игру против ФК «Аль-Хиляль» 11 февраля. Это будет 10-й матч украинца в сезоне.

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Андрей Лунин Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу
Источник DefensaCentral
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