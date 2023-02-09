«У Реала много травмированных». Лунин оценил полуфинал Клубного ЧМ

Украинский вратарь Андрей Лунин помог «Реалу» выйти в финал Клубного чемпионата мира. В полуфинале мадридцы обыграли «Аль-Ахли» со счетом 3:1.

Однако тренер Карло Анчелотти не может рассчитывать на многих игроков, включая конкурента Лунина Тибо Куртуа.

«У нас много травмированных. Однако команда пытается играть с той же динамикой, качественно атаковать и контролировать матч. Но довольно непросто, когда 8 игроков не готовы выйти на поле».

В целом, мы провели хороший матч», — сказал Лунин.

Лунин должен выйти на финальную игру против ФК «Аль-Хиляль» 11 февраля. Это будет 10-й матч украинца в сезоне.