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Испания
09 февраля 2023, 11:01 | Обновлено 09 февраля 2023, 11:14
1554
0

От Лунина к Зинченко. Нападающего Реала хотят видеть в Лондоне

Сменить клуб может Марко Асенсио

09 февраля 2023, 11:01 | Обновлено 09 февраля 2023, 11:14
1554
0
От Лунина к Зинченко. Нападающего Реала хотят видеть в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

Нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио находится в шорт-листе лондонского Арсенала. В подписании 27-летнего испанца якобы заинтересован наставник «канониров» Микель Артета, под руководством которого сейчас играет украинец Александр Зинченко.

Ранее сообщалось, что в услугах Асенсио также заинтересована «Барселона».

Действующий контракт Марко Асенсио с «Реалом», цвета которого, напомним, защищает украинский голкипер Андрей Лунин, рассчитан до лета 2023 года.

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Марко Асенсио Реал Мадрид Арсенал Лондон трансферы чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу Английская Премьер-лига
Источник Todofichajes.com
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