Испания09 февраля 2023, 11:01 | Обновлено 09 февраля 2023, 11:14
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От Лунина к Зинченко. Нападающего Реала хотят видеть в Лондоне
Сменить клуб может Марко Асенсио
09 февраля 2023, 11:01 | Обновлено 09 февраля 2023, 11:14
1554
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Нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио находится в шорт-листе лондонского Арсенала. В подписании 27-летнего испанца якобы заинтересован наставник «канониров» Микель Артета, под руководством которого сейчас играет украинец Александр Зинченко.
Ранее сообщалось, что в услугах Асенсио также заинтересована «Барселона».
Действующий контракт Марко Асенсио с «Реалом», цвета которого, напомним, защищает украинский голкипер Андрей Лунин, рассчитан до лета 2023 года.
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