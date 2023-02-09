От Лунина к Зинченко. Нападающего Реала хотят видеть в Лондоне

Нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио находится в шорт-листе лондонского Арсенала. В подписании 27-летнего испанца якобы заинтересован наставник «канониров» Микель Артета, под руководством которого сейчас играет украинец Александр Зинченко.

Ранее сообщалось, что в услугах Асенсио также заинтересована «Барселона».

Действующий контракт Марко Асенсио с «Реалом», цвета которого, напомним, защищает украинский голкипер Андрей Лунин, рассчитан до лета 2023 года.