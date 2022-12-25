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Испания
25 декабря 2022, 17:59 | Обновлено 25 декабря 2022, 18:15
462
0

А как же заклятое соперничество? Барселона нацелилась на игрока Реала

Марко Асенсио может перебраться из одного испанского гранда в другой

25 декабря 2022, 17:59 | Обновлено 25 декабря 2022, 18:15
462
0
А как же заклятое соперничество? Барселона нацелилась на игрока Реала
Twitter. Марко Асенсио

Испанский футбольный клуб «Барселона» интересуется вингером мадридского «Реала» Марко Асенсио и включила его в свой шорт-лист.

Сообщается, что у Асенсио завершается контракт со «сливочными» в конце этого сезона и «сине-гранатовые» планируют воспользоваться этим, чтоб подписать игрока в качестве свободного агента, а т.е. – бесплатно.

Интересно, что не смотря на заклятое соперничество «Барселоны» и «Реала», Асенсио все равно может перейти в состав каталонцев. Дело в том, что боссы «Барселоны» и агент Асенсио Жорже Мендеш имеют хорошие дружеские отношения.

К слову, в этом сезоне Марко провел 15 матчей в футболке «Реала» и забил 3 гола.

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Источник Goal.com
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